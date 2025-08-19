Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Rue du Sauvageon Lailly

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

Rue de la Croix Saint-Jacques Parking près des terrains de tennis et de l’école maternelle Véron Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Balade de 11km et dénivelé positif de 300m. .

Rue de la Croix Saint-Jacques Parking près des terrains de tennis et de l’école maternelle Véron 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Véron a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Sens et Sénonais