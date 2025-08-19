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Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Rue du Sauvageon Lailly

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Rue du Sauvageon Lailly mardi 31 mars 2026.

Lieu : Rue de la Croix Saint-Jacques

Adresse : Parking près des terrains de tennis et de l'école maternelle

Ville : 89510 Véron

Département : Yonne

Début : mardi 31 mars 2026

Fin : mardi 31 mars 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

Rue de la Croix Saint-Jacques Parking près des terrains de tennis et de l’école maternelle Véron Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 14:00:00
fin : 2026-03-31

Date(s) :
2026-03-31

Balade de 11km et dénivelé positif de 300m.   .

Rue de la Croix Saint-Jacques Parking près des terrains de tennis et de l’école maternelle Véron 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

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English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Véron a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Sens et Sénonais

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