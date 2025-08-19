Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Rue du Sauvageon Lailly
Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Rue du Sauvageon Lailly mardi 31 mars 2026.
Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
Rue de la Croix Saint-Jacques Parking près des terrains de tennis et de l’école maternelle Véron Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 14:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Balade de 11km et dénivelé positif de 300m. .
Rue de la Croix Saint-Jacques Parking près des terrains de tennis et de l’école maternelle Véron 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Véron a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Véron (Yonne)
- Gaston Couté Festival La Reverdie 2026 Véron 11 juin 2026