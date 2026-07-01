AGENDA · Dixmont
Vide-greniers Dixmont
dimanche 26 juillet 2026 · Dixmont
Informations pratiques
Dixmont
Vide-greniers
Bourg du village Dixmont Yonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide-greniers organisé par l’Association de Protection et Promotion de l’Eglise de Dixmont.
Installation à partir de 5h. Pas de réservation. .
Bourg du village Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 02 13
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Dixmont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sens et Sénonais
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