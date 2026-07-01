UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dixmont

Vide-greniers Dixmont

dimanche 26 juillet 2026 · Dixmont

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Bourg du village
Ville
89500 Dixmont
Département
Yonne
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dixmont

Vide-greniers

Bourg du village Dixmont Yonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Vide-greniers organisé par l’Association de Protection et Promotion de l’Eglise de Dixmont.
Installation à partir de 5h. Pas de réservation.   .

Bourg du village Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 02 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Dixmont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Dixmont (Yonne)