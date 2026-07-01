Informations pratiques

Dixmont

Vide-greniers

Bourg du village Dixmont Yonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide-greniers organisé par l’Association de Protection et Promotion de l’Eglise de Dixmont.

Installation à partir de 5h. Pas de réservation. .

Bourg du village Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 02 13

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Dixmont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sens et Sénonais