Balalafriche La Friche Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Balalafriche

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez guincher et vous enjailler à La Friche !

Bienvenu.es à ce Bal Trad, en famille, entre ami.es, seul.e, accompagné.e, avec ou sans enfants, jeunes et anciens !

16h, initiation danse trad avec Yoann Delord,

17h, bal trad avec Lo Bal t’embala 7 parents d’élèves de la Calandreta d’Auloron se réunissent pour jouer des airs trad avec guitare, accordéon, chant et violon.

et Duo Bruzou/Louro Yoann est violoniste, contrebassiste, chanteur, Dorian est joueur de vielle à roue et d’accordéon. Ce duo propose une immersion dans le répertoire de la musique traditionnelle Occitane. Leurs influences sont le rock, l’électro/techno et la musique classique.

19h, soupe et tartines bio et locales de l’amitié et buvette,

20h, c’est fini.

Organisé par l’asso en cours de création Les Trad’Queens, en partenariat avec le Collectif Miam, Les Ami.es de la Friche. .

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 77 81

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English : Balalafriche

L’événement Balalafriche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn