BALAVOINE, MA BATAILLE – ZENITH DE CAEN Caen

BALAVOINE, MA BATAILLE Début : 2026-01-20 à 20:00. Tarif : – euros.

ARTCOSCENE PRODUCTIONS ET AA ORGANISATION PRÉSENTENT, : BALAVOINE, MA BATAILLEQuarante ans après, sa voix résonne encore.40 ans après la disparition de Daniel Balavoine, BALAVOINE Ma Bataille prendra vie sur la scène du Dôme de Paris – Palais des Sports le 22 janvier 2026, avant une grande tournée française dans les Zénith ou équivalents.Ce spectacle-hommage unique célèbrera un artiste révolté, visionnaire et indomptable, en faisant renaître l’énergie brute et l’émotion pure de Daniel Balavoine, porté par ses anciens musiciens :• Christian Padovan• Alain Pewzner• Sébastien Chouard (fils d’Yves Chouard)• Sous la direction lumineuse de Jacques Rouveyrollis, son créateur lumière historiqueAvec la participation exceptionnelle de Guy Balavoine, son frère et choriste attitré, ainsi que de Patrice Schreider, clavier emblématique de 1979 à 1981, présent à ses côtés dès 1975 en studio.Un répertoire puissant et intemporelCet hommage inédit fera revivre la force et l’émotion des chansons de Daniel Balavoine, interprétées parcertaines des plus belles voix de la nouvelle scène française.“Mon fils, ma bataille”, “L’Aziza”, “Sauver l’amour”, “Le chanteur”…Autant de titres qui témoignent de sa rage de dire, de dénoncer, d’aimer, des cris d’amour et de révolte,des messages bruts, sincères, inaltérables, sans oublier Starmania.Il chantait avec rage et passion. Il se battait avec ses mots.Le spectacle promet un voyage vibrant au cœur d’un répertoire intemporel.Un casting vocal d’exceptionPour donner vie à cet hommage, un casting exceptionnel réunissant 7 chanteurs et chanteuses detalent :• Aurélien Vivos – Gagnant de The Voice 2023• Nour – Gagnante de The Voice 2022• Roland Karl – Finaliste de Nouvelle Star 2005• Antoine Wend – Gagnant de X Factor Lithuanie 2022• Odem – Demi finaliste de The Voice 2024• Fanny Mandréa – 1er rôle dans le spectacle musical de la Reine Des Neiges produit parDisney• Florence François – Nouvelle Star 2017Chacun apportera sa voix unique et son émotion, pour réinterpréter avec justesse et puissance les chansons intemporelles de Daniel Balavoine.Une tournée exceptionnelle à travers la France avec en point d’orgue un spectacle évènement le 22 janvier 2026 au Dôme de Paris – Palais des Sports, la salle mythique de Daniel Balavoine.Et parce que son combat continue, une partie des bénéfices de la tournée sera reversée à l’associationCap Solidaire International, en soutien aux causes humanitaires qui lui tenaient à cœur.

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14