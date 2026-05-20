Vernissage exposition Roya Rassuli au MoHo Espace Experiment du MoHo Caen
Vernissage exposition Roya Rassuli au MoHo Espace Experiment du MoHo Caen mercredi 3 juin 2026.
Caen
Vernissage exposition Roya Rassuli au MoHo
Espace Experiment du MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Le MoHo a le plaisir d’accueillir le vernissage de l’exposition de Roya Rassuli, jeune artiste afghane installée près de Caen.
Ce vernissage sera l’occasion de découvrir l’exposition de Roya Rassuli, mais aussi d’entendre son témoignage à travers une interview autour de son parcours.
Le MoHo a le plaisir d’accueillir le vernissage de l’exposition de Roya Rassuli, jeune artiste afghane installée près de Caen.
Ce vernissage sera l’occasion de découvrir l’exposition de Roya Rassuli, mais aussi d’entendre son témoignage à travers une interview autour de son parcours et de la manière dont l’exil et son histoire personnelle ont profondément façonné son travail artistique.
Née en Iran dans une famille afghane, Roya Rassuli fuit l’Iran à 12 ans avec sa famille, traverse la Turquie et la Grèce avant d’arriver en France en 2022, après plusieurs années passées dans des camps de réfugiés.
C’est dans ces lieux de transit et d’attente que la peinture devient essentielle dans sa vie. D’abord un refuge, l’art devient progressivement un langage pour exprimer l’exil, la mémoire, l’identité et les droits des femmes afghanes.
À travers ses œuvres, Roya Rassuli propose une autre image de l’Afghanistan celle d’une culture riche, vivante et profondément humaine, loin des représentations réductrices souvent associées à ce pays.
Cette exposition présente un travail profondément marqué par la résilience, où chaque peinture porte la trace d’un parcours de vie hors norme. .
Espace Experiment du MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Vernissage exposition Roya Rassuli au MoHo
The MoHo is delighted to host the opening of an exhibition by Roya Rassuli, a young Afghan artist based near Caen.
The opening will provide an opportunity to discover Roya Rassuli’s exhibition and to hear her account of her life through an interview.
L’événement Vernissage exposition Roya Rassuli au MoHo Caen a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
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