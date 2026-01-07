Le bourg de Ouistreham | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen

Le bourg de Ouistreham | RDV Découverte

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Ouistreham, baronnie dépendant des religieuses bénédictines caennaises depuis le XIe siècle est dotée d’une église, Saint Samson et d’une Grange aux dîmes d’une remarquable qualité qui résulte de ce patronage.

Une visite menée par Hélèna Thybert.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

English :

Ouistreham, a barony dependent on the Benedictine nuns of Caen since the 11th century, has a church, Saint Samson, and a tithe barn of remarkable quality, the result of this patronage.

