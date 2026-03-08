BALAVOINE MA BATAILLE

ZENITH DE PAU Pau

2026-12-03

fin : 2026-12-03

2026-12-03

Un spectacle présenté par Artcoscène Productions et AA Organisation Quarante ans après, sa voix résonne encore. Après le succès de sa première tournée, démarrée le 14 janvier 2026 à Alençon, ville de naissance de Daniel Balavoine, 40 ans jour pour jour après sa disparition, la troupe de BALAVOINE Ma Bataille repart sur les routes de France pour une seconde tournée dans des salles prestigieuses. Ce spectacle-hommage unique célèbre un artiste révolté, visionnaire et indomptable, en faisant renaître l’énergie brute et l’émotion pure de Daniel Balavoine, porté par ses anciens musiciens •Christian Padovan •Alain Pewzner • Sébastien Chouard (fils d’Yves Chouard) •Ce trio est rejoint par Sébastien Bugeaud à la batterie, Stéphane Huguenin et Ian Aledji aux claviers Avec la participation exceptionnelle de Patrice Schreider, son clavieriste emblématique présent à ses côtés dès 1975 en studio. .

