Balavoine Ma Bataille Troyes
Balavoine Ma Bataille Troyes vendredi 27 novembre 2026.
Troyes
Balavoine Ma Bataille
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 25.5 – 25.5 – 40 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Porté par ses anciens musiciens et une mise en scène ambitieuse, le spectacle fait revivre l’intensité et l’émotion de ses plus grands titres comme L’Aziza, Sauver l’amour ou Le chanteur.
Un casting de 7 artistes issus de la nouvelle scène (notamment des talents de The Voice) réinterprète son répertoire avec puissance et modernité.
Au-delà de l’hommage musical, le projet s’inscrit dans la continuité de ses engagements une partie des bénéfices est reversée à une association humanitaire.
Un spectacle fort, entre émotion, héritage musical et engagement. .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
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English :
L’événement Balavoine Ma Bataille Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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