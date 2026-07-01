Baleer Bro complaintes, gwerzioù & sonioù Kerguerwen Trédrez-Locquémeau
mardi 28 juillet 2026 · Kerguerwen · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Baleer Bro complaintes, gwerzioù & sonioù
Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Le trio Baleer Bro, constitué en 2021 pour les 200 ans de la naissance de François-Marie Luzel à Plouaret en Bretagne, propose une lecture contemporaine des récits collectés par le poète dans le Trégor rural du XIXème siècle. Le Baleer Bro, marcheur de pays , colporteur ou mendiant, allait de village en village et offrait à ses hôtes une chanson, un conte ou un dessin, en échange du logis et du couvert. Pour ce concert, complaintes, gwerzioù et sonioù sont incarnés par la voix et le chant de Korentin Le Davay. Les mélodies de Maurice Duhamel du début XXe siècle ou autres traditionnels côtoient les arrangements du flûtiste Jean-Luc Thomas et du violoniste Gab Faure. Grâce à une instrumentation et une relecture moderne, ces textes résonnent tout particulièrement aujourd’hui, à l’heure où il nous semble important de (ré)apprendre à laisser sa porte ouverte à l’Autre, au Différent, à l’Etranger…
Korentin Le Davay chant (breton), Gabriel Faure violon et mandole, Jean-Luc Thomas flûtes traversières en bois .
Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Baleer Bro complaintes, gwerzioù & sonioù Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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