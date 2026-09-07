Balèti amb La Bistouille – Festival Occitania X Coll’Òc, Chapelle des Carmélites (Tolosa), Blagnac

Informations pratiques

Balèti amb La Bistouille – Festival Occitania X Coll’Òc Jeudi 17 septembre, 20h00 Chapelle des Carmélites (Tolosa) Haute-Garonne

10€ / 8€ réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Pas le temps de se reposer ! ‍

On continue avec le premier bal régulier de Coll’Òc à la chapelle des Carmélites dès 20h pour découvrir un projet de bal en cours de création. Il sera suivi à 21h du bal avec le duo La Bistouille ! Charlotte Espieussas à l’accordéon et Clotilde Bellégo au violon, qui parfois mélangent leurs voix. C’est un bal à danser, à chanter, qui fait frapper du pied sur un parquet et lever vos corps des tabourets. C’est de la Quercy Noise Music aux sonorités plus ou moins proches de nos origines douteuses. Scottish, Rondes du Quercy, Valses, Bourrées… hop ça tourne, hop ça guinche, hop dansez !

Et puis, Coll’Òc, l’association culturelle du Collège Calandreta de Toulouse, vous prépare une surprise pour continuer de danser jusqu’en fin de soirée !

Chapelle des Carmélites (Tolosa) 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « coll-oc@googlegroups.com »}]

Festival Occitania 2026 X Coll’Òc

Emilie Bosc – IEO 31