AGENDA · La Caunette
Balèti, Salle Polyvalente, La Caunette (34), La Caunette
samedi 7 novembre 2026 · Salle Polyvalente, La Caunette (34) · La Caunette
Informations pratiques
Balèti Samedi 7 novembre, 20h30 Salle Polyvalente, La Caunette (34) Hérault
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00
Infos à venir :
source: Balèti – AgendaTrad
Salle Polyvalente, La Caunette (34) Salle Polyvalente, 34210 La Caunette, France La Caunette 34210 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/baleti.2tttfrpw »}]
avec Castanha é Vinovèl baltrad balfolk
À voir aussi à La Caunette (Hérault)
- SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE La Caunette 7 août 2026
- SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE La Caunette 28 août 2026
- SOIRÉE CONCERT AU CAFÉ DE LA PLACE La Caunette 19 septembre 2026