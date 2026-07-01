UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Caunette

Balèti, Salle Polyvalente, La Caunette (34), La Caunette

samedi 7 novembre 2026 · Salle Polyvalente, La Caunette (34) · La Caunette

Balèti, Salle Polyvalente, La Caunette (34), La Caunette

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Salle Polyvalente, La Caunette (34)
Adresse
Salle Polyvalente, 34210 La Caunette, France
Ville
34210 La Caunette
Département
Hérault
Tarif
gratuit

Balèti Samedi 7 novembre, 20h30 Salle Polyvalente, La Caunette (34) Hérault

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00

Infos à venir :

source: Balèti – AgendaTrad

Salle Polyvalente, La Caunette (34) Salle Polyvalente, 34210 La Caunette, France La Caunette 34210 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/baleti.2tttfrpw »}]
avec Castanha é Vinovèl baltrad balfolk

À voir aussi à La Caunette (Hérault)