Ball-trap de L’ACCA Lieu dit les grandes bruyeres La Bégude-de-Mazenc
samedi 15 août 2026 · Lieu dit les grandes bruyeres · La Bégude-de-Mazenc
Informations pratiques
La Bégude-de-Mazenc
Ball-trap de L’ACCA
Lieu dit les grandes bruyeres Cabane de chasse La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Ball-trap ouvert à tous restauration et buvette sur place
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Lieu dit les grandes bruyeres Cabane de chasse La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 99 31 45 jeanpierrefain26@gmail.com
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English :
Open-air clay pigeon shooting range—all food and beverage services available on site
L’événement Ball-trap de L’ACCA La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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