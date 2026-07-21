Ball-trap de L’ACCA Lieu dit les grandes bruyeres La Bégude-de-Mazenc

samedi 15 août 2026 · Lieu dit les grandes bruyeres · La Bégude-de-Mazenc

Informations pratiques

La Bégude-de-Mazenc

Ball-trap de L’ACCA

Lieu dit les grandes bruyeres Cabane de chasse La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Ball-trap ouvert à tous restauration et buvette sur place

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Lieu dit les grandes bruyeres Cabane de chasse La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 99 31 45 jeanpierrefain26@gmail.com

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English :

Open-air clay pigeon shooting range—all food and beverage services available on site

L’événement Ball-trap de L’ACCA La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux