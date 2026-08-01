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AGENDA · Plumelec

Ball-Trap Plumelec

samedi 8 août 2026 · Plumelec

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Route de Vannes
Ville
56420 Plumelec
Département
Morbihan
Tarif

Plumelec

Ball-Trap

Route de Vannes Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

La Société de chasse communale organise son ball-trap.
Fosse principale 1er prix 250€
Rabbit 1er prix 200€
Tir à la perdrix et à la passée nombreux lots

Buvette et restauration sur place.
Moules/frites le dimanche midi, sur réservation au
06 63 54 57 96   .

Route de Vannes Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 63 54 57 96 

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English :

L’événement Ball-Trap Plumelec a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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