AGENDA · Plumelec
Ball-Trap Plumelec
samedi 8 août 2026 · Plumelec
Informations pratiques
Plumelec
Ball-Trap
Route de Vannes Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
La Société de chasse communale organise son ball-trap.
Fosse principale 1er prix 250€
Rabbit 1er prix 200€
Tir à la perdrix et à la passée nombreux lots
Buvette et restauration sur place.
Moules/frites le dimanche midi, sur réservation au
06 63 54 57 96 .
Route de Vannes Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 63 54 57 96
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English :
L’événement Ball-Trap Plumelec a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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