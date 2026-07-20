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Ball-trap + Rabbit La Couvertoirade

dimanche 2 août 2026 · La Couvertoirade

Ball-trap + Rabbit La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Belvezet
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif
12 Tarif enfant

La Couvertoirade

Ball-trap + Rabbit

Belvezet La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Apéritif, repas, ball-trap…
Dès 8h ball trap et rabbit; Tombola des lots à gagner (vin, Roquefort, journée de chasse au parc, bon d’achat de Nature Dog…). Plateau tripoux (saucisse sèche, ripoux, vin, pain, roquefort, dessert, café)
Dès 12h30 Apéro & repas crudités, charcuterie, jambon à la broche, pommes de terre, vin, fromage/ dessert, café.
Réservation obligatoire du repas avant le 28/07
A Belvezet 12  .

Belvezet La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 84 10 55 25 

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English :

Aperitif, meal, ball-trap…

L’événement Ball-trap + Rabbit La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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