Soirée musicale live La Couvertoirade
vendredi 31 juillet 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Soirée musicale live
Rue Droite La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21
Fruité soul en concert à la Tour Valette, rhythm n blues, swing, raggae. Soirée paëlla
Venez partager une bonne paëlla et siroter un verre de sandria (offert) et laissez-vous porter par des rythmes ensoleillés et envoûtants !
Sur réservation
En soirée au restaurant La Tour Valette 25 .
Rue Droite La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 09 69 toubon.fabrice@orange.fr
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English :
Fruit%E9 soul in concert at the Tour Valette: rhythm and blues, swing, reggae. A night at the beach
L’événement Soirée musicale live La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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