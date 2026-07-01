Informations pratiques

La Couvertoirade

Soirée musicale live

Rue Droite La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21

Fruité soul en concert à la Tour Valette, rhythm n blues, swing, raggae. Soirée paëlla

Venez partager une bonne paëlla et siroter un verre de sandria (offert) et laissez-vous porter par des rythmes ensoleillés et envoûtants !

Sur réservation

En soirée au restaurant La Tour Valette 25 .

Rue Droite La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 09 69 toubon.fabrice@orange.fr

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English :

Fruit%E9 soul in concert at the Tour Valette: rhythm and blues, swing, reggae. A night at the beach

L’événement Soirée musicale live La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)