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Soirée musicale live La Couvertoirade

vendredi 31 juillet 2026 · La Couvertoirade

Soirée musicale live La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Rue Droite
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif
25 Tarif de base plein tarif Tarif

La Couvertoirade

Soirée musicale live

Rue Droite La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21

Fruité soul en concert à la Tour Valette, rhythm n blues, swing, raggae. Soirée paëlla
Venez partager une bonne paëlla et siroter un verre de sandria (offert) et laissez-vous porter par des rythmes ensoleillés et envoûtants !
Sur réservation
En soirée au restaurant La Tour Valette 25  .

Rue Droite La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 09 69  toubon.fabrice@orange.fr

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English :

Fruit%E9 soul in concert at the Tour Valette: rhythm and blues, swing, reggae. A night at the beach

L’événement Soirée musicale live La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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