Informations pratiques

La Couvertoirade

Descente en rappel des remparts

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02

Prenez de la hauteur avec une descente en rappel exceptionnelle depuis les remparts du village médiéval de La Couvertoirade !

Au programme sensations, dépassement de soi et panorama unique. Une animation accessible à tous les jeunes curieux de 7 à 12 ans en quête d’émotions.

RDV de 15h à 18h au point accueil

Réservation obligatoire 3 .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 lacouvertoirade@templiers-larzac.com

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English :

Take to the skies with an exceptional abseil from the ramparts of the medieval village of La Couvertoirade!

L’événement Descente en rappel des remparts La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)