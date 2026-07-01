Descente en rappel des remparts La Couvertoirade
dimanche 26 juillet 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Descente en rappel des remparts
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02
Prenez de la hauteur avec une descente en rappel exceptionnelle depuis les remparts du village médiéval de La Couvertoirade !
Au programme sensations, dépassement de soi et panorama unique. Une animation accessible à tous les jeunes curieux de 7 à 12 ans en quête d’émotions.
RDV de 15h à 18h au point accueil
Réservation obligatoire 3 .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 lacouvertoirade@templiers-larzac.com
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English :
Take to the skies with an exceptional abseil from the ramparts of the medieval village of La Couvertoirade!
L’événement Descente en rappel des remparts La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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