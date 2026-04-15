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Ball-Trap Salle Sidney Bechet (extérieur) Saint-Honoré-les-Bains

Ball-Trap Salle Sidney Bechet (extérieur) Saint-Honoré-les-Bains samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle Sidney Bechet (extérieur)

Adresse : Avenue de Dr Segard

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Honoré-les-Bains

Ball-Trap

Salle Sidney Bechet (extérieur) Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 14:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Ball-Trap De 9h à 14h derrière la salle Sidney Bechet, avenue du docteur Segard.
Fusil de prêt si besoin. Tirs à la carabine pour les enfants à partir de 7 ans. Restauration et buvette sur place. Inscriptions sur place.
Renseignements au 06 20 30 76 99
Organisé par les Acolytes des Bains.   .

Salle Sidney Bechet (extérieur) Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 30 76 99 

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English : Ball-Trap

L’événement Ball-Trap Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Rives du Morvan

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