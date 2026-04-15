Ball-Trap Salle Sidney Bechet (extérieur) Saint-Honoré-les-Bains
Ball-Trap Salle Sidney Bechet (extérieur) Saint-Honoré-les-Bains samedi 2 mai 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Ball-Trap
Salle Sidney Bechet (extérieur) Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 14:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Ball-Trap De 9h à 14h derrière la salle Sidney Bechet, avenue du docteur Segard.
Fusil de prêt si besoin. Tirs à la carabine pour les enfants à partir de 7 ans. Restauration et buvette sur place. Inscriptions sur place.
Renseignements au 06 20 30 76 99
Organisé par les Acolytes des Bains. .
Salle Sidney Bechet (extérieur) Avenue de Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 30 76 99
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English : Ball-Trap
L’événement Ball-Trap Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Rives du Morvan
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