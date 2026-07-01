Ball-Trap Saint-Vincent
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Vincent
Informations pratiques
Saint-Vincent
Ball-Trap
Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
L’ACCA de Saint Vincent organise son ball-trap.
Début des tirs à partir de 9h.
Tirs à la rosette et concours.
Buvette et restauration rapide sur place.
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Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 48 73
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English :
The ACCA of Saint Vincent is hosting its clay pigeon shooting event.
Shooting begins at 9 a.m.
Target shooting and competitions.
Refreshments and fast food available on site.
L’événement Ball-Trap Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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