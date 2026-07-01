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AGENDA · Saint-Vincent

Ball-Trap Saint-Vincent

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Vincent

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Labroc Maison des Chasseurs
Ville
43800 Saint-Vincent
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Vincent

Ball-Trap

Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

L’ACCA de Saint Vincent organise son ball-trap.
Début des tirs à partir de 9h.
Tirs à la rosette et concours.
Buvette et restauration rapide sur place.
  .

Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 48 73 

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English :

The ACCA of Saint Vincent is hosting its clay pigeon shooting event.
Shooting begins at 9 a.m.
Target shooting and competitions.
Refreshments and fast food available on site.

L’événement Ball-Trap Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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