Informations pratiques

Saint-Vincent

Ball-Trap

Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

L’ACCA de Saint Vincent organise son ball-trap.

Début des tirs à partir de 9h.

Tirs à la rosette et concours.

Buvette et restauration rapide sur place.

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Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 48 73

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English :

The ACCA of Saint Vincent is hosting its clay pigeon shooting event.

Shooting begins at 9 a.m.

Target shooting and competitions.

Refreshments and fast food available on site.

L’événement Ball-Trap Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay