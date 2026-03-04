Ballade en accordéons, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Ballade en accordéons Vendredi 6 mars, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

La classe d’accordéons du conservatoire se rassemble au sein d’un orchestre et propose au public un répertoire très varié : tango, jazz, musiques de danse et chansons.

Venez découvrir cet instrument protéiforme, en solo ou en collectif !

Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

