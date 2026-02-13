BALLADE en EHPAD – L’Avant Seine Colombes – Territoires 9.2, Maison de retraite La Roseraie, Colombes

BALLADE en EHPAD – L’Avant Seine Colombes – Territoires 9.2 5 et 6 mars Maison de retraite La Roseraie Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T09:30:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Durant cette immersion chorégraphique, l’idée est de prendre le temps d’aller à la rencontre de chacun : résidents, aides soignant, encadrants, familles, à travers différents temps menés dans les divers espaces de vie du lieu : improvisations dans les espaces communs, chambres…, jeux à danser, ateliers…

La dernière demi-journée clôture la rencontre par un spectacle. Ainsi tout le monde dispose de la possibilité de participer ou assister au projet et de rencontrer les danseuses au moment qui leur convient le plus.

Maison de retraite La Roseraie 76 Rue des Cerisiers, 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusionsld@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689054815 »}]

Sauf le dimanche – Marie Doiret et Emilie Buestel danse ehpad

@MarielleRossignol