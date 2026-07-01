Ballade musicale, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort-Lucy

Informations pratiques

Ballade musicale Dimanche 20 septembre, 16h00, 16h30 Église Saint-Pierre-Saint-Paul Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ballade musicale interprétée par Joël Petit à la viole de gambe.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 Rue Saint-Pierre, 51270 Montmort-Lucy Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est 06 63 32 96 88 http://www.montmortlucypatrimoine.org/ L’église a été construite en pierre meulière. Elle présente un plan en croix latine. Son porche, aussi appelé « caquetoire » (lieu où l’on bavarde) ou «narthex», date du XIIIe siècle.

La nef, datant de la première partie du XIIe siècle, est la partie la plus ancienne de l’église. Elle débouche sur un transept du XIIIe siècle, qui a été agrandi et doublé au XVe siècle, époque à laquelle fut également érigé le chœur.

Les vitraux datent pour la plupart du XVIe siècle. On peut notamment admirer un vitrail de 1540 consacré à la vie de la Vierge et des fragments représentant saint Jean-Baptiste, sainte Barbe et saint Edme. Les autres vitraux datent des XVIIIe et XXe siècles. Les stalles proviennent du monastère des Cordeliers de Châlons-en-Champagne.

Le vitrail du Christ en croix date du XVIIe siècle. Il a été offert par Louis de Hangest, écuyer d’Anne de Bretagne. Ce vitrail est encadré de deux verrières représentant la vie de saint Pierre et la Passion. L’enfeu du tombeau des seigneurs de Montmort est visible. La chaire à prêcher sculptée, de style Régence flamande, date du XVIIIe siècle et le tableau de la Crucifixion du XIXe siècle.

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul est classée au titre des monuments historiques depuis 1846. Ouverte chaque jour d’avril à octobre.

Accessible aux poussettes.

Ballade musicale interprétée par Joël Petit à la viole de gambe

©Cécile Buffry