Béziers

BALLERINE GALA STUDIO’FIT

rue Césaria Evora Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-08

Hommage dansé aux femmes pionnières du XXe siècle, qui ont marqué l’histoire par leur courage et leur audace.

Émilie, ses professeurs et ses élèves sont heureux de vous présenter le travail mené tout au long de l’année autour des femmes pionnières du XXe siècle.

Ce siècle a vu naître des femmes remarquables qui ont osé bousculer les règles et repousser les limites imposées. Scientifiques, artistes ou militantes, elles ont marqué l’histoire par leur courage et leur détermination.

Ce spectacle leur rend hommage et met en lumière ces figures inspirantes qui ont ouvert la voie à plus de liberté et d’égalité. À travers la danse, il célèbre leur force, leur audace et un héritage toujours vivant aujourd’hui.

Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation. .

rue Césaria Evora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 9 74 56 59 42

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English : BALLERINE GALA STUDIO’FIT

A dance tribute to the pioneering women of the 20th century, who left their mark on history through their courage and daring.

L’événement BALLERINE GALA STUDIO’FIT Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34