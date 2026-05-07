Ballet d’affairistes autour d’un gazoduc MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine Rennes 12 et 27 mai Ille-et-Vilaine

entrée libre

Rencontre avec Morgane Fert Malka, journaliste, autour de son article co-écrit avec Matt Bernardini du Monde diplomatique de février 2026 et de son livre Mes instructions viennent de plus haut.

Détruits par un sabotage commis par une équipe ukrainienne probablement avec l’appui des États-Unis, les gazoducs Nord Stream, qui acheminaient du gaz russe en Allemagne, gisent au fond de la Baltique. Les États européens, qui prétendent se passer des hydrocarbures russes, ont exclu toute remise en service. Mais, dans les coulisses, Moscou et Washington se penchent sur leur avenir.

Morgane Fert Malka est journaliste et autrice du livre Mes instructions viennent de plus haut (Éd. Stock, septembre 2025).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T09:30:00.000+02:00

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MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine 7 quai Chateaubriand 06 67 91 84 79 35000 Rennes centre Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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