Ballet Les Quatre Saisons Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Ballet Les Quatre Saisons
Vendredi 22 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 46 – 46 – 68 EUR
Début : 2027-01-22 20:00:00
Un ballet sur la musique d’Antonio Vivaldi.
Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer ! .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A ballet set to the music of Antonio Vivaldi.
