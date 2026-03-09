Ballet Les Quatre Saisons Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Ballet Les Quatre Saisons Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement vendredi 22 janvier 2027.

Ballet Les Quatre Saisons

Vendredi 22 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 46 – 46 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-22

Un ballet sur la musique d’Antonio Vivaldi.
Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !   .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

A ballet set to the music of Antonio Vivaldi.

