Exposition d’art Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Exposition d’art

Du 08/06 au 14/06/2026 tous les jours de 10h à 19h. Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Exposition collective de quatre artistes.

Quatre artistes aux origines et aux pratiques différentes sont réunis pour une exposition collective au cœur de Marseille.

Michèle Rabit, peintre aux mille facettes; Julien Boullay et ses paysages abstraits colorés; Nogabé, dessinateur malgache virtuose et Corinne Mariotte, graveuse, montrent leur travail récent.



Vernissage le 10 juin à 18h. .

Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 37 67 06 corinnemariotte@gmail.com

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English :

Group show by four artists.

L’événement Exposition d’art Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille