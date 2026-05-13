Isula Festival Place de la Major Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Isula Festival

Du dimanche 7 au mardi 9 juin 2026 de 9h à 2h. Place de la Major Esplanade de la Major Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-09 02:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Isula Festival est un événement pluridisciplinaire visant à créer un pont entre la Corse et Marseille à travers une programmation mêlant culture, gastronomie, économie et transmission.

Isula Festival s’installe à Marseille début juin sur l’esplanade de la Major pour trois jours de célébration autour de la culture corse et méditerranéenne.





Pensé comme un véritable pont entre la Corse et le continent, le festival propose une programmation pluridisciplinaire mêlant musique, gastronomie, artisanat, culture, transmission et rencontres économiques dans un cadre exceptionnel face à la Méditerranée.





Durant trois jours, le public pourra découvrir un grand village méditerranéen réunissant artisans, producteurs, créateurs, auteurs, artistes et acteurs culturels venus partager les savoir-faire et l’art de vivre corse. Concerts live, chants polyphoniques, DJ sets, animations culturelles, ateliers culinaires, dégustations et espaces de rencontres rythmeront l’événement dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.





Le lundi 8 juin sera consacré à une grande journée économique réunissant entreprises, institutions et entrepreneurs autour de tables rondes dédiées au tourisme, aux infrastructures, à la santé et à l’innovation, afin de renforcer les liens entre la Corse et Marseille.





Le mardi sera également marqué par un important volet pédagogique avec l’accueil de groupes scolaires autour d’ateliers immersifs langue corse, cuisine traditionnelle, chant polyphonique, aquarelle et généalogie.





Cette première édition sera également marquée par la venue du Cardinal Bustillo pour une célébration à la Cathédrale de la Major, apportant une dimension symbolique forte à cet événement placé sous le signe du partage, de la transmission et du dialogue méditerranéen.





Les journées du festival sont gratuites et ouvertes à tous, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir et partager cette expérience culturelle et festive au cœur de Marseille.





Isula Festival ambitionne de devenir un rendez-vous annuel incontournable à Marseille, à la croisée de la culture, du territoire et de l’art de vivre méditerranéen. .

Place de la Major Esplanade de la Major Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 19 39 contact@isula-marseille.fr

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English :

Isula Festival is a multi-disciplinary event designed to create a bridge between Corsica and Marseille through a program combining culture, gastronomy, economics and transmission.

L’événement Isula Festival Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille