Gus l’illusionniste givré ! Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Gus l’illusionniste givré ! Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement dimanche 7 juin 2026.

Gus l’illusionniste givré !

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 19h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 19:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !

Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.



Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif vous montrer qu’il est complètement « Givré » ! .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With this new show, Gus is thinking big!

German :

Mit dieser neuen Show denkt Gus an große Dinge!

Italiano :

Con questo nuovo spettacolo, Gus sta pensando in grande!

Espanol :

Con este nuevo programa, Gus piensa a lo grande

L’événement Gus l’illusionniste givré ! Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille