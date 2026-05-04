Pianissimots Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Pianissimots

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Musée Regards de Provence vous invite à découvrir Pianissimots, un spectacle original, joué au milieu des œuvres, porté par Nathalie Lanoë pianiste et Nadia Barral comédienne.

Cette création sensible tisse un dialogue entre piano et poésie, dans une traversée vibrante de trois siècles de création artistique.



De Haendel à Glass, en passant par Chopin, Debussy, Ravel ou Satie, les œuvres musicales dialoguent avec les mots de Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire ou Prévert, pour offrir un moment à la fois intime, poétique et profondément émouvant.





Un spectacle original, joué au milieu des œuvres, porté par Nathalie Lanoë pianiste et Nadia Barral comédienne.



Ce spectacle est rendu possible grâce au mécénat de Scotto Musique et PTM France .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Musée Regards de Provence invites you to discover Pianissimots, an original show performed among the works of art, by pianist Nathalie Lanoë and actress Nadia Barral.

L’événement Pianissimots Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille