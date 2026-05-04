Les Petits Violons des Calanques Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Les Petits Violons des Calanques

Samedi 13 juin 2026 à partir de 16h30. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les Petits Violons des Calanques vise à former à la pratique du violon des élèves de l’école des Calanques de Sormiou et du collège Roy d’Espagne.

Le Musée Regards de Provence programme un concert pour vivre les œuvres autrement. Ce évènement dédié à l’échange, au mélange de l’art et de la musique, au partage est un moment riche, sensible et convivial pour écouter, se laisser porter par la création et inspirer par les œuvres.







Trente jeunes élèves du quartier de la Cayolle à Marseille vous invitent à un concert aussi émouvant qu’inspirant, fruit de leur engagement au sein du projet des Petits Violons des Calanques. Une soirée exceptionnelle où la musique devient un puissant vecteur de lien, de dépassement et d’espoir. .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

the aim of Les Petits Violons des Calanques is to train pupils from the Calanques de Sormiou school and the Roy d?Espagne secondary school to play the violin.

L’événement Les Petits Violons des Calanques Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille