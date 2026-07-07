Ballet Prejlocaj Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Ballet Prejlocaj

Du vendredi 9 au samedi 10 avril 2027 le vendredi de 20h30 à 21h50. Le samedi de 19h à 20h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-09

Figure majeure de la danse contemporaine, Angelin Preljocaj développe depuis plus de quarante ans une œuvre nourrie de collaborations artistiques.

Il compose ici un diptyque faisant dialoguer une pièce emblématique créée en 2001 sur la musique de Karlheinz Stockhausen avec une création portée par l’univers électro de Laurent Garnier.

Helikopter naît du choc artistique du chorégraphe face à la partition vertigineuse de ce quatuor à cordes jouant en plein vol à bord de quatre hélicoptères. En transposant sur scène cette tension entre virtuosité instrumentale et vertige technologique, il rend hommage à l’invention permanente de Stockhausen et à cette capacité à repousser sans cesse les limites de la création. En contrepoint, s’ensuit Licht, une pièce dont l’écriture est plus fluide et solaire, comme un passage de l’ombre à l’éclaircie. Portée par la musique de Laurent Garnier, considéré ici comme un héritier des explorations sonores de Stockhausen, Licht prolonge cette filiation en ouvrant un espace sensible et contemporain. Dans ce diptyque puissant, Preljocaj esquisse une métaphore de notre époque traversée d’inquiétudes et de tensions, mais toujours tournée vers la lumière.



Helikopter / Licht, le nouveau et flamboyant voyage de Preljocaj. Télérama .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A major figure in contemporary dance, Angelin Preljocaj has been developing a body of work nourished by artistic collaborations for over forty years.

L’événement Ballet Prejlocaj Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues