Ballets Et Légendes De Tahiti Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Ballets Et Légendes De Tahiti

Salle Marcel Sembat 1 place mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15 22:00:00

Date(s) :

2027-01-15

BALLETS ET LEGENDES DE TAHITI

un spectaculaire Show de Danses et légendes Tahitiennes.

La troupe Heiva I Tahiti vous transporte dans un univers de rêve. Heiva Tahiti signifit la fête en tahitien. Véritables ambassadeurs et défenseurs de la culture polynésienne les danseurs et musiciens sillonnent le monde pour vous faire partager leur joie de vivre, de chanter et de danser. Venez à la rencontre de la Polynésie. Les Polynésiens aiment à vous faire découvrir et à partager leur culture, leur art, leurs danses. Des tatouages au traditionnel four tahitien, en passant par les différents tressages ou sculptures. L’un des plus grands shows de Polynésie en Europe composé de 12 artistes, musiciens, danseurs et chanteurs. Les hommes et les femmes ont gardé leur gentillesse et leur joie de vivre. Toutes les occasions pour les Polynésiens sont prétextes pour chanter, danser au rythme des Ukulélés. Les danseurs évoluent aux rythmes de ces authentiques sonorités Polynésiennes en utilisant des instruments typiques dont le Ukulélé, le Tamara, le Toere et le Faakete. Un spectacle grandiose à ne pas manquer ! .

Salle Marcel Sembat 1 place mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ballets Et Légendes De Tahiti

L’événement Ballets Et Légendes De Tahiti Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I