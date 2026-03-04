Pour une approche bilingue des œuvres, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Pour une approche bilingue des œuvres Samedi 23 mai, 17h00 Musée Vivant Denon Saône-et-Loire

Les élèves de 3ème PPM du lycée Niépce-Balleue présenteront leurs oeuvres ou objets coups de coeur au public, expliqueront leurs choix et proposeront également une approche en langue espagnol de leurs sélections : sous la forme d’un cartel, un livret ou d’une piste audio.

Le visiteur bénéficiera ainsi d’un parcours de visite bilingue lors de la nuit des musées.

Musée Vivant Denon Place de l'Hotel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône, France Collections archéologiques régionale de diverses époques.

Collections de peintures hollandaises, françaises et italiennes, dessins, art contemporain.

Ethnographie régionale

La classe, l’œuvre !

Musée Vivant Denon