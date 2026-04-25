Café Réparation Clos Bourguignon Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Café Réparation

Clos Bourguignon 12 avenue Monnot Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Café Réparation au Clos Bourguignon !

Venez réparer plutôt que jeter !

Apportez vos objets en panne (petit électroménager, jouets, vélos) et profitez d’un moment convivial autour d’un café avec les réparateurs bénévoles.

Entrée libre boîtes à dons un objet par personne .

Clos Bourguignon 12 avenue Monnot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 26 18 23 cafereparationchalon71@gmail.com

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English : Café Réparation

L’événement Café Réparation Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I