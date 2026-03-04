Le hors champ, entre ce qui échappe et ce qui fait sens, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Le hors champ, entre ce qui échappe et ce qui fait sens Samedi 23 mai, 17h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Apposé à l’exposition temporaire « La ruse du visible » présentée au musée Nicéphore Niépce du 28 février au 24 mai 2026, le projet propose aux élèves participant d’explorer la notion de hors champ en photographie.

Présentée dans l’exposition, une photographie d’Olivier Culmann, collectif Tendance Floue, tirée de la série « Autour », New York, 2001 – 2002, sera le point de départ du travail avec les élèves.

Après avoir découvert cet original, ainsi que l’exposition, les élèves seront amené à réaliser une série photographique dans laquelle le hors champ sera l’élément constitutif du récit suscité par l’image. Ils analyseront les différentes manières de travailler le hors champ et composeront des photographies dans lesquelles il intervient.

Cette série sera valorisée lors de la Nuit européenne des musées et leurs auteurs viendront en réaliser la médiation auprès du public lors de l’événement.

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385484198 https://www.museeniepce.com Présenter et expliquer l’histoire de l’image mécanique, des expérimentations de Nicéphore Niepce aux technologies numériques. Innover dans les modes de présentation et rendre compréhensibles et visibles les procédés, les usages et les enjeux de la photographie. Etre un acteur dans la production des images, et diffuser les collections sur les nouveaux supports de communication. Développer des projets pilotes en lien avec les mondes de l’industrie, de l’enseignement, de la recherche et de l’art.

La classe, l’œuvre !

© Olivier Culmann / Tendance Floue