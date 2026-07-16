BAMBY, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

BAMBY Vendredi 26 février 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 27€ | Tarif Abonné.e : 24€ | Tarif Infidèle : 24€ | Tarif PMR/PSH : 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-26T20:30:00+01:00 – 2027-02-26T23:30:00+01:00

Fin : 2027-02-26T20:30:00+01:00 – 2027-02-26T23:30:00+01:00

Originaire de Guyane, elle est l’artiste féminine la plus écoutée de ce territoire et poursuit une ascension qui dépasse largement les frontières de l’Amazonie et des Antilles. Avec 10 années de carrière au compteur, dont 5 passées dans l’ombre, ses efforts et sa ténacité sont aujourd’hui récompensés. Après un premier album plus une performance aux Flammes remarqués, un passage à We Love Green, elle lance une tournée dans toute la France, avec une escale au Rocher. Dans cette période particulièrement forte de son parcours, Bamby confirme sur scène une promesse de rythme, de refrains repris en chœur, une énergie qui ne laisse pas de place à l’immobilité. Une invitation à célébrer les sonorités caribéennes dans ce qu’elles ont de plus vibrantes et fédératrices.

Dernier album : Muse, 2025, Virgin Music France

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/bamby-26022027-1930 »}]

De “Real Wifey” à “Pas Jalouse”, son titre de platine enregistré avec Kerchak, Bamby n’a jamais quitté les pistes de danse. Et s’impose aujourd’hui comme l’une des figures majeures des scènes danc …