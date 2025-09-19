Banana Festival #5 Labenne

Banana Festival #5 Labenne vendredi 31 juillet 2026.

Théâtre de verdure Labenne Landes

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01

2026-07-31

Le Banana Festival revient pour sa cinquième édition les 31 juillet et 1er août 2026 au théâtre de Verdure de Labenne!

Comme chaque année, place à une programmation éclectique mêlant artistes locaux et artistes venus d’ailleurs.

Musiques du monde, sons urbains, rock, reggae…. il y en aura pour toutes les oreilles!

Face au PARCC, le théatre de verdure vibrera au rythme du Banana Festival, pour un week-end musical haut en couleurs. .

Théâtre de verdure Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine bureau.enjoypromotion@gmail.com

English : Banana Festival #5

BANANA FESTIVAL Enjoy promotion

The Banana Festival returns for its sixth edition on July 31 and August 1, 2026 at Labenne’s Théâtre de Verdure!

As every year, the eclectic program features a mix of local and international artists.

German : Banana Festival #5

BANANA FESTIVAL Genießen Sie die Promotion!

Das Banana Festival findet am 31. Juli und 1. August 2026 zum sechsten Mal im Théâtre de Verdure in Labenne statt!

Wie jedes Jahr erwartet Sie ein eklektisches Programm mit lokalen Künstlern und Künstlern aus anderen Ländern.

Italiano :

FESTA DELLA BANANA Promozione Enjoy

Il Banana Festival torna per la sua sesta edizione il 31 luglio e il 1° agosto 2026 al Théâtre de Verdure di Labenne!

Come ogni anno, il programma sarà un mix eclettico di artisti locali e internazionali.

Espanol : Banana Festival #5

BANANA FESTIVAL Promoción Enjoy

El Festival Banana vuelve en su sexta edición los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Théâtre de Verdure de Labenne

Como cada año, el programa será una mezcla ecléctica de artistas locales e internacionales.

