Bandit Bandit | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Bandit Bandit | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Bandit Bandit rallume la mèche. Deux ans après son premier album, le duo le plus sulfureux du rock hexagonal revient avec “Cavalcades Ce que la nuit ne dit pas”

.

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bandit Bandit lights the fuse. Two years after their debut album, France’s most sulphurous rock duo return with Cavalcades? Ce que la nuit ne dit pas?

L’événement Bandit Bandit | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans