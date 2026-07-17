Banquet festif pour les 80 ans de l’appellation Pécharmant, Ancien Séminaire ou Petite Mission, Bergerac
samedi 19 septembre 2026 · Ancien Séminaire ou Petite Mission · Bergerac
Informations pratiques
Banquet festif pour les 80 ans de l’appellation Pécharmant Samedi 19 septembre, 19h00 Ancien Séminaire ou Petite Mission Dordogne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Banquet festif à l’occasion des 80 ans de l’appellation Pécharmant, place du Livre-de-Vie à Bergerac.
Dégustation et vente de produits de l’appellation.
Restauration sur place.
Ancien Séminaire ou Petite Mission 3 Rue Saint-Jacques, 24100 Bergerac, France Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine En 1672, la mission de Périgueux avait annexé les bénéfices de l’église Saint-Jacques et de l’ancien prieuré Saint-Martin pour créer, dix ans plus tard, la Petite Mission pour l’éducation des enfants qui se destinaient à l’état ecclésiastique. Ce fut l’origine du Petit Séminaire qui fonctionna jusqu’en 1838. Les bâtiments se répartissent autour d’une cour intérieure prolongeant l’église Saint-Jacques. Murs en briques plates et chaînages en pierre de taille. Sur la façade nord du bâtiment sud subsistent des piliers formant une galerie qui se prolongeait à l’ouest de la cour. Le presbytère se situe au nord de cette cour. La façade sud-est possède trois niveaux pour compenser la dénivellation du terrain.
Banquet festif pour les 80 ans de l’appellation Pécharmant
©banquet festif pas de crédits
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