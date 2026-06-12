Dordonha en musique L’Union Musicale Bergeracoise Place de la Petite Mission Bergerac
Dordonha en musique L’Union Musicale Bergeracoise Place de la Petite Mission Bergerac vendredi 17 juillet 2026.
Bergerac
Dordonha en musique L’Union Musicale Bergeracoise
Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:45:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Gratuit Le groupe Lucky Peppers sera en concert au Cloître des Récollets le vendredi 7 août 2020 à 21h.
Infos Covid-19 nombre de place limité | réservation obligatoire
Retrouvez l’Union Musicale Bergeracoise pour un concert unique et intimiste à Dordonha le vendredi 17 juillet 2026 à 20h45 !
L’Union Musicale Bergeracoise, c’est 2 chefs d’orchestre, plus de 70 musiciens amateurs, un multi répertoire sur plus de 20 ans d’existence ! .
Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 60
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English :
Free admission: The band Lucky Peppers will be in concert at the Cloître des Récollets on Friday August 7, 2020 at 9pm.
Infos Covid-19 limited number of places | reservation required
L’événement Dordonha en musique L’Union Musicale Bergeracoise Bergerac a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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