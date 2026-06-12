Dordonha en musique L’Union Musicale Bergeracoise Place de la Petite Mission Bergerac

Bergerac

Dordonha en musique L’Union Musicale Bergeracoise

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:45:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Gratuit Le groupe Lucky Peppers sera en concert au Cloître des Récollets le vendredi 7 août 2020 à 21h.

Infos Covid-19 nombre de place limité | réservation obligatoire

Retrouvez l’Union Musicale Bergeracoise pour un concert unique et intimiste à Dordonha le vendredi 17 juillet 2026 à 20h45 !

L’Union Musicale Bergeracoise, c’est 2 chefs d’orchestre, plus de 70 musiciens amateurs, un multi répertoire sur plus de 20 ans d’existence ! .

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 60

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English :

Free admission: The band Lucky Peppers will be in concert at the Cloître des Récollets on Friday August 7, 2020 at 9pm.

Infos Covid-19 limited number of places | reservation required

L’événement Dordonha en musique L’Union Musicale Bergeracoise Bergerac a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides