Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de l’artisanat nocturne La Traverse Bergerac Bergerac

Marché de l’artisanat nocturne La Traverse Bergerac Bergerac

Marché de l’artisanat nocturne La Traverse Bergerac Bergerac samedi 18 juillet 2026.

Lieu : La Traverse Bergerac

Adresse : 2 Rue Jean Nicot

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Bergerac

Marché de l’artisanat nocturne

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Marché de l’artisanat nocturne avec une quarantaine d’artisans et de créateurs professionnels locaux. Bar associatif ouvert, restauration sur place. Animations et musique.
Entrée gratuite
Pas de téléphone   .

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   contact@latraverse-bergerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de l’artisanat nocturne

L’événement Marché de l’artisanat nocturne Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Bergerac (Dordogne)