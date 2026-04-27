Marché de l’artisanat nocturne La Traverse Bergerac Bergerac

Bergerac

Marché de l’artisanat nocturne

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Marché de l’artisanat nocturne avec une quarantaine d’artisans et de créateurs professionnels locaux. Bar associatif ouvert, restauration sur place. Animations et musique.

Entrée gratuite

Pas de téléphone .

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr

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English : Marché de l’artisanat nocturne

L’événement Marché de l’artisanat nocturne Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides