Marché de l’artisanat nocturne La Traverse Bergerac Bergerac
Marché de l’artisanat nocturne La Traverse Bergerac Bergerac samedi 18 juillet 2026.
Bergerac
Marché de l’artisanat nocturne
La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Marché de l’artisanat nocturne avec une quarantaine d’artisans et de créateurs professionnels locaux. Bar associatif ouvert, restauration sur place. Animations et musique.
Entrée gratuite
Pas de téléphone .
La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr
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English : Marché de l’artisanat nocturne
L’événement Marché de l’artisanat nocturne Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides