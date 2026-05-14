Issigeac

Banquet médiéval

Place du Palais des Évêques Issigeac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le club de rugby d’Issigeac vous propose un banquet médiéval dans l’esprit des banquets d’antan avec un spectacle de feu et des animations médiévales.

Apportez vos couverts.

Buvette.

Sur réservation obligatoire.

Venez vivre pleinement cette expérience unique dans notre belle cité médiévale d’Issigeac ! .

Place du Palais des Évêques Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 09 35 78

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English : Banquet médiéval

L’événement Banquet médiéval Issigeac a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides