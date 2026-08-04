UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rostrenen

Banquet musical et partagé Salle des fêtes Rostrenen

samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Rostrenen

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Impasse Vinogen Ar Feunten
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Rostrenen

Banquet musical et partagé

Salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Repas partagé & concerts gratuits.
Pelouses, barnums, tables et chaises pour un banquet où chacun·e amène ce qu’il a à partager pour un repas convivial et ouvert à toutes & tous !

Org. Mairie de Rostrenen   .

Salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Banquet musical et partagé Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

À voir aussi à Rostrenen (Côtes-d'Armor)