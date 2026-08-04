Banquet musical et partagé Salle des fêtes Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Banquet musical et partagé

Salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Repas partagé & concerts gratuits.

Pelouses, barnums, tables et chaises pour un banquet où chacun·e amène ce qu’il a à partager pour un repas convivial et ouvert à toutes & tous !

Org. Mairie de Rostrenen .

Salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00

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English :

L’événement Banquet musical et partagé Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh