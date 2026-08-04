Banquet musical et partagé Salle des fêtes Rostrenen
samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Banquet musical et partagé
Salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Repas partagé & concerts gratuits.
Pelouses, barnums, tables et chaises pour un banquet où chacun·e amène ce qu’il a à partager pour un repas convivial et ouvert à toutes & tous !
Org. Mairie de Rostrenen .
Salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00
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English :
L’événement Banquet musical et partagé Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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