Les Mardis Têtus | Suzanne Fischer & Naira Andrade Square de la Fontaine Rostrenen mardi 11 août 2026.

Rostrenen

Les Mardis Têtus | Suzanne Fischer & Naira Andrade

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 11:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.

L’univers intimiste de Suzanne Fischer dévoile des textes sensibles et forts, portés par une voix profonde et claire. Ses mots choisis forment la trame d’un journal impressionniste, pudique et intranquille. Ils dessinent les incertitudes et les élans du cœur.

Ses musiques, organiques et savantes, entre chant modal et subtilités mélodiques, comptines et chromatismes audacieux, offrent à la voix un large espace dans l’écrin minimal des quatre cordes du violoncelle ou du ukulélé et du cuatro vénézuélien de Naira Andrade.

Suzanne Fischer violoncelle, ukulélé, chant

Naira Andrade cuatro vénézuélien

En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta

Org. Cie des Musiques Têtues. .

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Mardis Têtus | Suzanne Fischer & Naira Andrade Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh