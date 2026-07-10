Banquet solidaire des chefs nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes
lundi 26 octobre 2026 · Little Atlantique Brewery / LAB · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-26 19:30 – 23:00
Gratuit : non 55 € Repas en 5 temps + 3 verres en accord (1 bière, 1 vin blanc, 1 vin rouge) Tout public
?????????Qui ? Surprise ! Ni les cuisiniers, ni le menu ne vous sera dévoilé ! Nous vous laissons vous laisser tenter et venir découvrir ce que les 5 restaurateur.rice.s, membres de l’association, vous auront concocté.????? Quoi ? Un banquet à la bonne franquette ! Pas de chichi ni plan de table ! Ici, dans une ancienne huilerie au cadre magnifique surplombant la Loire, les plats se partagent et les langues se délient. On découvre sa voisine ou son voisin de table, on échange, on goûte, on se régale des bons mets de ces fervents défenseurs du bien-manger et de la sélection de boisson.Ce banquet sera l’occasion de mettre en avant une cuisine responsable faite avec des produits locaux provenant des paysans de notre territoire.???? Grâce à votre soutien, un tiers des places de celui-ci sont réservées aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, en partenariat avec la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique. ???? ????
Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://www.helloasso.com/associations/les-bouillonnantes/evenements/banquet-solidaire-des-chefs-nantais-du-26-10-2026-vegetarien
Afficher la carte du lieu Little Atlantique Brewery / LAB et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026