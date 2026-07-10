Banquet solidaire des chefs nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-26 19:30 – 23:00

Gratuit : non 55 € Repas en 5 temps + 3 verres en accord (1 bière, 1 vin blanc, 1 vin rouge) Tout public

?????????Qui ? Surprise ! Ni les cuisiniers, ni le menu ne vous sera dévoilé ! Nous vous laissons vous laisser tenter et venir découvrir ce que les 5 restaurateur.rice.s, membres de l’association, vous auront concocté.????? Quoi ? Un banquet à la bonne franquette ! Pas de chichi ni plan de table ! Ici, dans une ancienne huilerie au cadre magnifique surplombant la Loire, les plats se partagent et les langues se délient. On découvre sa voisine ou son voisin de table, on échange, on goûte, on se régale des bons mets de ces fervents défenseurs du bien-manger et de la sélection de boisson.Ce banquet sera l’occasion de mettre en avant une cuisine responsable faite avec des produits locaux provenant des paysans de notre territoire.???? Grâce à votre soutien, un tiers des places de celui-ci sont réservées aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, en partenariat avec la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique. ???? ????

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/les-bouillonnantes/evenements/banquet-solidaire-des-chefs-nantais-du-26-10-2026-vegetarien



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