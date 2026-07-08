Baptème de plongée Derrière Charlet Nautic Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Baptème de plongée

Derrière Charlet Nautic Chemin de Maguide Biscarrosse Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-15 2026-08-30

Tu veux tester la plongée, tu as plus de 10 ans ?

Alors rejoins-nous au lac pour un baptême.

Matériel fournis.

Prendre vos serviette et maillot de bain.

Adulte obligatoire pour les moins de 18 ans.

Réservation de préférence. .

Derrière Charlet Nautic Chemin de Maguide Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 99 79 bigbulles.parentis@gmail.com

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English : Baptème de plongée

L’événement Baptème de plongée Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grands Lacs