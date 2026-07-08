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Baptème de plongée Derrière Charlet Nautic Biscarrosse

dimanche 12 juillet 2026 · Derrière Charlet Nautic · Biscarrosse

Baptème de plongée Derrière Charlet Nautic Biscarrosse

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Derrière Charlet Nautic
Adresse
Chemin de Maguide
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Biscarrosse

Baptème de plongée

Derrière Charlet Nautic Chemin de Maguide Biscarrosse Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-15 2026-08-30

Tu veux tester la plongée, tu as plus de 10 ans ?

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Matériel fournis.
Prendre vos serviette et maillot de bain.
Adulte obligatoire pour les moins de 18 ans.
Réservation de préférence.   .

Derrière Charlet Nautic Chemin de Maguide Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 99 79  bigbulles.parentis@gmail.com

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English : Baptème de plongée

L’événement Baptème de plongée Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grands Lacs

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