Baptème de plongée Derrière Charlet Nautic Biscarrosse
dimanche 12 juillet 2026 · Derrière Charlet Nautic · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Baptème de plongée
Derrière Charlet Nautic Chemin de Maguide Biscarrosse Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-15 2026-08-30
Tu veux tester la plongée, tu as plus de 10 ans ?
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Matériel fournis.
Prendre vos serviette et maillot de bain.
Adulte obligatoire pour les moins de 18 ans.
Réservation de préférence. .
Derrière Charlet Nautic Chemin de Maguide Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 99 79 bigbulles.parentis@gmail.com
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English : Baptème de plongée
L’événement Baptème de plongée Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grands Lacs
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