Baptême en poney Parc Mouton Village Vasles
samedi 25 juillet 2026 · Parc Mouton Village · Vasles
Informations pratiques
Vasles
Baptême en poney
Parc Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Léna des Écuries de la Courbotterie, et ses 3 compagnons Calyspo, Itchoum et Galopin reviennent pour un baptême en poney le samedi 25 juillet 2026 au parc Mouton Village entre 14h et 17h.
Au programme présentation, pansage et balade de 15 min dans le parc.
De 2 à 12 ans, obligatoirement accompagné(e) d’un parent.
Départs à
14h 14h20 14h40
15h 15h20 15h40
16h 16h20 16h40
Inscriptions recommandées au 05 49 69 12 12
6 € par participant (hors billet d’entrée au parc), règlement sur place .
Parc Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@vasles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Baptême en poney
L’événement Baptême en poney Vasles a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 79
À voir aussi à Vasles (Deux-Sèvres)
- Marche gourmande à Vasles Rue de la Cité Vasles 28 juillet 2026
- Marchés des soirs d’été à Vasles Centre-ville Vasles 21 août 2026
- Visite guidée du parc et de la chapelle, Château et jardins de La Sayette, Vasles 20 septembre 2026