Baptême en poney Parc Mouton Village Vasles

Informations pratiques

Vasles

Baptême en poney

Parc Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Léna des Écuries de la Courbotterie, et ses 3 compagnons Calyspo, Itchoum et Galopin reviennent pour un baptême en poney le samedi 25 juillet 2026 au parc Mouton Village entre 14h et 17h.

Au programme présentation, pansage et balade de 15 min dans le parc.

De 2 à 12 ans, obligatoirement accompagné(e) d’un parent.

Départs à

14h 14h20 14h40

15h 15h20 15h40

16h 16h20 16h40

Inscriptions recommandées au 05 49 69 12 12

6 € par participant (hors billet d’entrée au parc), règlement sur place .

Parc Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@vasles.fr

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English : Baptême en poney

L’événement Baptême en poney Vasles a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 79