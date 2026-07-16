Visite guidée du parc et de la chapelle, Château et jardins de La Sayette, Vasles

Informations pratiques

Visite guidée du parc et de la chapelle Dimanche 20 septembre, 14h00 Château et jardins de La Sayette Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueillis par les propriétaires, vous découvrirez le parc et la chapelle du château.

Château et jardins de La Sayette 2 La Sayette, 79340 Vasles Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 69 94 93 Le château, connu depuis 1123, subit les aléas de l’histoire. Investi par les anglais puis assiégé par les Huguenots, il a ensuite été vendu comme bien national à la Révolution. Au XIXe siècle, l’architecte Boyer se voit confier les travaux de remaniement, et érige une chapelle néo-gothique, entre 1856 et 1882. Entouré d’un parc fermé par des grilles du XVIIIe siècle, le château se compose d’un corps central à deux niveaux sous lucarnes. De part et d’autre, vous pourrez voir deux pavillons du XIXe siècle sous toiture à quatre pentes. Sur l’élévation postérieure, deux tours en demi hors-œuvre sont coiffées de poivrières. À l’intérieur, deux salons ont conservé leurs boiseries datant du XVIIIe siècle, ainsi que plusieurs chambres à l’étage. La chapelle s’ordonne autour d’un module carré central, entouré de quatre chapelles rectangulaires. Elle est ornée par onze vitraux réalisés en 1856 et 1882, par Lobin de Tours puis Fournier.

Accueillis par les propriétaire vous decouvrirez La Parc et la Chapelle du Chateau.