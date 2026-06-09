Marchés des soirs d’été à Vasles Centre-ville Vasles

Vasles

Marchés des soirs d’été à Vasles

Centre-ville 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Marchés des soirs d’été

Venez nous retrouver les vendredis 17 juillet et 21 août sur notre marché des soirs d’été à partir de 17h !

Au programme

Créateurs/artisanat, producteurs locaux, animations, feu d’artifice, restauration et buvette. .

Centre-ville 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Marchés des soirs d’été à Vasles

L’événement Marchés des soirs d’été à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine