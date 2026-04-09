SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Rue du Soufflet Vasles
SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Rue du Soufflet Vasles samedi 11 juillet 2026.
Vasles
SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT
Rue du Soufflet Parking Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Partons découvrir la zone Natura 2000 de la vallée du Magot et les libellules qui
s’y trouvent, qui sait, peut-être observerons nous l’Agrion de Mercure, espèce
emblématique du site ?
Sur inscription. .
Rue du Soufflet Parking Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 67 71 60 christophe.blouin@dsne.org
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English : SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT
L’événement SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Vasles a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine
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