SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Rue du Soufflet Vasles

Vasles

SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT

Rue du Soufflet Parking Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Partons découvrir la zone Natura 2000 de la vallée du Magot et les libellules qui

s’y trouvent, qui sait, peut-être observerons nous l’Agrion de Mercure, espèce

emblématique du site ?

Sur inscription. .

Rue du Soufflet Parking Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 67 71 60 christophe.blouin@dsne.org

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English : SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT

L’événement SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Vasles a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine