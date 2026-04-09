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SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Rue du Soufflet Vasles

SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Rue du Soufflet Vasles

SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Rue du Soufflet Vasles samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Rue du Soufflet

Adresse : Parking

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Vasles

SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT

Rue du Soufflet Parking Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Partons découvrir la zone Natura 2000 de la vallée du Magot et les libellules qui
s’y trouvent, qui sait, peut-être observerons nous l’Agrion de Mercure, espèce
emblématique du site ?

Sur inscription.   .

Rue du Soufflet Parking Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 67 71 60  christophe.blouin@dsne.org

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English : SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT

L’événement SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES DU MAGOT Vasles a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

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