Lire sur l’herbe Rue de la Cité Vasles
Lire sur l’herbe Rue de la Cité Vasles mardi 21 juillet 2026.
Vasles
Lire sur l’herbe
Rue de la Cité Aire de jeux Sentier du bélier (parking) Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
C’est l’été la bibliothèque est de sortie !
L’équipe des bibliothécaires vous attend à l’entrée du Parc Mouton-Village pour partager avec petits et grands, des histoires, des coups de cœur, des jeux et des surprises…
Ouvert à tous
Contacter la médiathèque de Vasles pour plus d’informations .
Rue de la Cité Aire de jeux Sentier du bélier (parking) Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38
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English : Lire sur l’herbe
L’événement Lire sur l’herbe Vasles a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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