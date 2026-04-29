Lire sur l’herbe Rue de la Cité Vasles

Vasles

Lire sur l’herbe

Rue de la Cité Aire de jeux Sentier du bélier (parking) Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

C’est l’été la bibliothèque est de sortie !

L’équipe des bibliothécaires vous attend à l’entrée du Parc Mouton-Village pour partager avec petits et grands, des histoires, des coups de cœur, des jeux et des surprises…

Ouvert à tous

Contacter la médiathèque de Vasles pour plus d’informations .

Rue de la Cité Aire de jeux Sentier du bélier (parking) Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38

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English : Lire sur l’herbe

L’événement Lire sur l’herbe Vasles a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine